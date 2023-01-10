Алиев заявил об отсутствии планов начинать новый военный конфликт с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что в текущем году боестолкновения с Арменией не повторятся. Он также заявил об отсутствии планов начинать новый военный конфликт.

«Сигналы, посланные нами армянской стороне после окончания второй Карабахской войны, заключались в том, что они должны смириться с таким положением (итогами войны.— "Ъ") и актом капитуляции и фактически это противостояние между нами должно закончиться»,— заявил господин Алиев (цитата по «Интерфаксу»). Однако, по словам президента Азербайджана, Армения и в Карабахе, и в направлении границы не отказалась от своих планов. «Мы были вынуждены принять меры»,— сказал Ильхам Алиев. Он отметил, что реакция мирового сообщества на меры, принятые Азербайджаном в ответ на провокации, была адекватной.

Отношения Армении и Азербайджана обострились в сентябре 2020 года. Тогда в Нагорном Карабахе впервые с 1994 года начались полномасштабные боевые действия, в результате которых большая часть автономии перешла под контроль Азербайджана. С ноября 2020 года стороны работают над мирным соглашением, а также регулярно обвиняют друг друга в провокациях на границе. Обвинения звучали как в 2021 году, так и в 2022-м.

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Мария Федотова