Нововоронежская АЭС: Нововоронеж занял второе место в публичном рейтинге «Школы Росатома»

В 2022 году г. Нововоронеж занял вторую строчку открытого рейтинга муниципалитетов-участников проекта «Школа Росатома» Кубок «Школы Росатома».



Фото: из архива Управления информации и общественных связей

Эти города награждаются правом получения в этом году проектного финансирования в объеме до 1,5 миллионов рублей на цели в сфере образования, совместно определяемые главой города и муниципальным координатором проекта «Школа Росатома».

«Это результат нашей плодотворной работы на протяжении всего года. Упорно трудились все: и дети, и взрослые. Важно создавать подходящие условия для развития способностей школьников уже сейчас, чтобы в дальнейшем им было легче выбрать собственный путь. Поэтому диалог с молодежью и непрерывная работа с ней – один из ключевых приоритетов Госкорпорации «Росатом», – прокомментировала муниципальный координатор проекта «Школа Росатома», директор Дома детского творчества г. Нововоронежа Галина Пегусова.

Цель рейтинга – поддержка управленческих команд, обеспечивающих условия для реализации инициатив школ, выявление талантливых детей и расширение их возможностей в рамках «Школы Росатома», открытость проекта и доступность участия горожан в его мероприятиях, освещение результатов проекта в СМИ.

Фото: из архива Управления информации и общественных связей

«Мы очень рады, что город получил такой высокий результат в рейтинге. Нововоронежская атомная станция поддерживает реализацию проекта «Школа Росатома» на всех его этапах. Мы четко понимаем, что сегодняшние участники Чемпионата по космоболу или Метапредметной олимпиады – завтра уже творческие и образованные сотрудники атомной станции», – сказал заместитель директора по управлению персоналом Олег Уразов.

Оценка участников проводилась на основании четырех блоков показателей: «Дети», «Взрослые», «Муниципалитет» и «СМИ». В общей сумме Нововоронеж набрал 3405 баллов, уступив в своей группе городу Удомле (Тверская область). Награждение лидеров рейтинга и вручение Кубков «Школы Росатома» состоится на одном из торжественных мероприятий Госкорпорации «Росатом» в этом году.