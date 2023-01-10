В Ярославле произошел пожар из-за неосторожного использования газового оборудования, погиб человек

Ярославский СК проводит доследственную проверку по факту пожара в доме на переулке Куропаткова, в котором погибла 42-летняя женщина. Следствие рассматривает как наиболее вероятную причину неосторожное обращение погибшей с газовым оборудованием в квартире.

«Сейчас следователем продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщил старший помощник руководителя следственного управления Алена Романова.

«Ъ-Ярославль» стало известно, что предположительно погибшая женщина вела затворнический образ жизни. Вероятно, в последний раз она случайно зацепила открытый газ на конфорке.

Пожар произошел 9 января. Чуть больше месяца назад на улице Кузнецова в Ярославле взорвалась квартира в жилом доме по похожей причине — самовольное использование газового оборудования мужчиной, который погиб в результате пожара.

Алла Чижова

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