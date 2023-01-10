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ФЦБ вошла в число лучших работодателей в Крыму

Компания отмечена премией HR Brand Crimea

22 декабря в Симферополе прошло торжественное награждение финалистов ежегодной премии за лучший бренд компании-работодателя HR Brand Crimea 2022. На премию было подано более 50 заявок от компаний Крыма и Севастополя из совершенно разных сфер: образовательной, юридической, строительной, медицинской, сферы гостеприимства, ритейла, СМИ, IT и других. Федеральная юридическая компания «ФЦБ» принимала участие в конкурсе впервые, но сразу забрала первые места в номинациях, на которые подавала заявки.

Фото: пресс-служба ООО ФЦБ

Фото: пресс-служба ООО ФЦБ

ФЦБ — обладатель премии первой степени в номинациях «Корпоративная культура» и «Лидер». На суд экспертов отрасли были представлены следующие продукты: собственная образовательная площадка «Академия лидерства ФЦБ», выездные мероприятия и тренинги для топ-менеджмента, а также уникальные интеллектуальные продукты, которые не имеют аналогов в Российской Федерации: «Гранты», «ФЦБ Пирамида» и «Спарта».

В команде ФЦБ — более 600 экспертов в своей области. С первого дня каждый сотрудник проходит обучение и тестирование профессиональных знаний. Компания предоставляет все условия для эффективной работы, организует тренинги, повышение квалификации, активный отдых для сотрудников. А также обеспечивает карьерный рост, комфортное рабочее место, своевременную достойную оплату труда, отпуски и корпоративы. Учитывая эти критерии, жюри премии «HR Brand Crimea» признало Федеральную юридическую компанию «ФЦБ» одним из лучших работодателей.

Фото: пресс-служба ООО ФЦБ

«Быть на одной волне и транслировать ценности компании — наша основная задача. Когда-то мы мечтали создать команду в компании. Сегодня у нас не просто команда, а настоящая семья!» — говорит управляющий партнер Светлана Яурова.

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ООО "ФЦБ"

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