Казачье общество выиграло спор с кубанской прокуратурой об аренде 15 га земли

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационную жалобу прокуратуры Краснодарского края, пытавшейся признать ничтожным договор аренды сельскохозяйственных земель, предоставленных администрацией Тбилисского района местному казачьему обществу. Об этом сообщается в постановлении инстанции.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о попытках кубанской прокуратуры оспорить договор аренды 14,6 га сельхозземель, которые власти Тбилисского района в марте 2021 года предоставили местному казачьему обществу для ведения сельхозработ. По версии надзорного органа, сделка совершалась якобы с целью передачи прав владения землей третьему лицу в обход конкурсных процедур. Надзорный орган ссылался на отсутствие у казачьего общества сельхозтехники, а также выявленные договоры между казаками и фермером, согласно которым стороны обязались совместно обрабатывать земельный участок, а урожай делить. Также прокуратура указывала на договоры между казачьим обществом и индивидуальным предпринимателем, на основании которых бизнесмен выполнял сельхозработы на участке.

В итоге Арбитражный суд Кубани принял в споре сторону казаков, указав, что незаконных действий с землей не произошло, так как договор о ее совместном использовании с фермером был расторгнут раньше заключения договора аренды, а предприниматель, привлеченный к обработке земельного участка по договору, сам оказался казаком и членом казачьего общества. Решение устояло в апелляции.

Прокуратура не согласилась с выводами первой и апелляционной инстанций и обжаловала их в кассацию. Однако судьи Арбитражного суда Северо-Кавказского округа поддержали выводы коллег о том, что казаки правомерно занимаются сельхозпроизводством на спорном земельном участке как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц на возмездной основе, а закон не требует, чтобы казачье общество вело хозяйство исключительно трудом своих членов.

Руководитель практики разрешения экономических споров Бюро адвокатов «Де-юре» Яков Присяжнюк отмечает, что единогласная позиция судебных инстанций, высказанная в защиту прав землепользователя, необычна, поскольку в последнее время судебная практика, напротив, тяготеет в сторону защиты интересов государства. При этом он отметил, что в целом подход прокуратуры к защите государственных земель верен, но в конкретном случае суды не усмотрели в действиях казачьего общества намерения передать принадлежащие ему права в отношении земельного участка третьим лицам.

«Поскольку процессуальные пределы рассмотрения дела Верховным судом не предполагают повторную оценку фактических обстоятельств спора, шансы отмены принятых судебных постановлений видятся незначительными. Тем не менее нетипичные для судебной практики Северо-Кавказского арбитражного округа судебные акты вполне могут заинтересовать судей Верховного суда, поэтому окончательно ставить точку в данном споре пока рано»,— пояснил юрист.

Михаил Волкодав

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