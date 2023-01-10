На юге Петербурга начали сносить гаражный массив перед строительством трамвайной линии в Славянку

Смольный начал работы по сносу гаражного комплекса на Московском шоссе для освобождения земли под строительство скоростной трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Гаражный комплекс, по заявлению чиновников, размещался на территории по адресу Московское шоссе, дом 48а, незаконно, так как более полугода назад правительство города расторгло договор аренды земли с ГСК «Метро Московское», но арендаторы не освободил территорию в срок.

«Прекращение действия договора зарегистрировано Росреестром. В настоящее время законных оснований занимать данный земельный участок под размещение гаражного комплекса у землепользователей нет»,— отмечается в сообщении.

Строительство трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка стартовало в августе, в сентябре проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Ветка протяженностью 21 км пройдет от станции метро «Купчино» через Шушары до Славянки. Также планируется строительство четырех путепроводов, трех мостов и трамвайного депо.

Подробнее — в материале «Трамвай "Славянка" обрастает деньгами».

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