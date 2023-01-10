В Татарстане заявляют о занижении числа татар в переписи населения

Всемирный конгресс татар (ВКТ) считает, что по итогам переплесни населения в РФ в 2021 году были учтены не все татары. Об этом заявил глава исполкома конгресса Данис Шакиров. «В местах компактного проживания татар часто неучтенными оставались пожилые люди. Среди народов России мы сохранили второе место. По экспертным оценкам Всемирного конгресса татар, численность татар в России насчитывает не менее 5-5,5 млн человек»,— заявил господин Шакиров на пресс-конференции во вторник.

Представитель ВКТ подчеркнул, что COVID-19 «не позволил объективно оценить» число татар в России. «В 2021 году 16,2 млн человек не указали национальность, в том числе и татары. Из-за пандемии в переписи участвовали не все»,— сказал Данис Шакиров.

Как сообщал «Ъ-Казань», по результатам последней переписи, которые опубликовал Росстат, численность татар в РФ составила 4,71 млн человек. Если сравнивать с предыдущей переписью, то их количество сократилось на 597 тыс., или на 11,3% (с 5,31 млн человек в 2010 году). Еще заметнее уменьшилось число тех, кто владеет татарским языком. Если по итогам переписи 2010 года язык знали 4,28 млн человек, то теперь лишь 3,26 млн. За 11 лет количество носителей татарского языка убавилось более чем на 1 млн человек, или на 23,8%.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"