Школы и детские сады Ярославля полностью возобновят работу с 11 января

В Ярославле с 11 января все детские сады и школы вернутся к прежнему режиму работы. Мэр города Артем Молчанов сообщил, что продления режима временного посещения учебных заведений не будет.

В Ярославле впервые с 6 января температура воздуха станет комфортной и составит -15 градусов. 9 и 10 января в школах города для учеников 1-4 классов были неучебными днями в связи с 30-градусными морозами, а для учеников 5-11 классов действовал режим свободного посещения занятий.

Напомним, медицинская справка после отсутствия из-за погодных условий не нужна.

Алла Чижова

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