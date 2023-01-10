Автобус из Казахстана в Самарскую область с 38 пассажирами застрял на трассе из-за морозов

У рейсового автобуса из Актобе (Казахстан) в Самару замерзло топливо во вторник утром. Происшествие случилось на 95 км трассы «Подъезд к Оренбургу от М-5 "Урал"». В связи с этим водитель автобуса остановился на обочине. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«В салоне находилось 38 пассажиров, в том числе семь детей. На данном участке температура воздуха в тот момент составляла минус 34 °C»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Участники аварии обратились в полицию, и правоохранители оперативно выехали на место. Они пересадили семью с детьми отогреваться в патрульный автомобиль и доставили их в пункт обогрева.

Вторую семью с несовершеннолетними забрали родственники. Остальных пассажиров полиция совместно с сотрудниками регионального ГУ МЧС эвакуировала в безопасное место и обеспечила горячим питанием.

В это время инспекторы ГИБДД помогли водителю автобуса устранить неисправность. Топливо в баке отогрели с помощью тепловых пушек.

В итоге проблему решили к 9:00 (MSK+1), и автобус продолжил свой путь. Пассажиры доехали до места назначения. Ранее самарские чиновники начали проверку после возгорания автобуса №50. Он загорелся по направлению «в город» во вторник утром в 09:14 (MSK+1). Происшествие случилось в районе Загородного парка.

Георгий Портнов