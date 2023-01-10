Самарские чиновники начали проверку после возгорания автобуса №50

Начата проверка по факту возгорания автобуса №50 в Самаре. Устанавливаются причины происшествия. Об этом сообщает городская администрация.

Автобус загорелся по направлению «в город» во вторник утром в 09:14 (MSK+1). Происшествие случилось в районе Загородного парка.

Водитель немедленно остановил автобус. После этого он вместе с кондуктором высадил пассажиров и с помощью штатного огнетушителя ликвидировал огонь.

В салоне автобуса в момент происшествия было около 20 человек. Никто не пострадал.

К остановившемуся автобусу прибыли подразделения пожарной охраны. В 9:22 возгорание ликвидировали.

Георгий Портнов