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Активист Илья Мясковский стал фигурантом новых дел о дискредитации армии

Нижегородскому оппозиционеру Илье Мясковскому во вторник предъявлены очередные обвинения в дискредитации российской армии по ст. 280.3 УК РФ, в отношении него полиция возбудила еще четыре уголовных дела, сообщил «Ъ-Приволжье» адвокат Алексей Матасов.

В октябре 2022 года Илью Мясковского уже обвинили по аналогичной статье за публикации антивоенных граффити в паблике «Нижегородское гражданское движение» в соцсети ВКонтакте. Комплексная экспертиза следствия, выполненная ООО «Центр экспертизы и оценки ”ЕСИН”», сочла их антиконституционными. Также следователи попросили экспертов проверить другие публикации Ильи Мясковского о пикетчиках с антивоенными плакатами и плакатом с критикой президента РФ, с которым дочь покончившей с собой журналистки Ирины Славиной вышла к областному управлению МВД в день годовщины смерти матери. В связи с выводами экспертизы и были возбуждены новые дела, добавил господин Матасов.

Защитник отметил, что новые уголовные дела в отношении Ильи Мясковского объединили с первым обвинением. В итоге оппозиционеру вменили в вину пять эпизодов по ст. 280.3 УК РФ в рамках одного уголовного дела.

Роман Рыскаль

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