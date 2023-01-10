Латвии хватило репатриантов

Латвия планирует приостановить действие закона о репатриации. Это связано с большим количеством заявок от россиян, сообщает агентство Delfi со ссылкой на МВД страны. В прошлом году доля граждан РФ среди получивших статус репатрианта или члена его семьи превысила 80%. При этом количество заявок резко увеличилось, начиная с весны 2022-го. Всего, по данным издания, за прошлый год получить такой статус попытались 430 россиян, 220 претендентам это удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Правом на репатриацию обладают все лица, родственники которых были латышами или ливами. Достаточно предоставить соответствующий документ, например, свидетельство о рождении предка. В таком случае человек получает постоянный ВНЖ в Латвии. Переехать в прибалтийскую республику могут близкие родственники репатриантов — супруги, родители и дети. Вероятно, скоро правила уже не будут такими простыми, отметила управляющий партнер юридической компании Sona Private Consulting Наринэ Беглярова:

«Латвия ужесточает условия не потому, что это может быть кому-то выгодно, а потому, что у них есть такой определенный тренд, в стране пытаются хоть каким-то образом поддержать общую тенденцию буллинга России. Они даже и ждать долго не будут. Достаточно скоро мы увидим внесение изменений в законодательство.

Может быть, для граждан России и оставят возможность подать на репатриацию, но это будет почти что невозможно, потребуется справка на справку, бумажка на бумажку.

Тем более если такая информация уже появилась в СМИ и не находится под строжайшим секретом, значит, они готовят почву для того, чтобы официально выпустить такую новость в свет. Вместе с тем Латвия — это прямой путь в Европу, там, как считается, умеренные налоги. Но благоприятной страной для построения своего дела я бы республику не назвала. Просто большая часть бизнеса в Латвии — это в основном туризм, гостиничное хозяйство, фармацевтика, деревообработка. IT-сфера, по-моему, сейчас уже почти в каждой стране развивается. Ну и логистика, конечно, потому что там очень много портов».

Между тем интерес к репатриации в Латвию у россиян обусловлен и давними социально-экономическими связями, подчеркнул партнер юридической фирмы Law & Commerce Offer Антон Алексеев. И хотя для приостановки действия закона необходимо провести ряд формальных процедур, по словам эксперта, решение может быть принято в ближайшие месяцы: «Многие предприниматели имели там и недвижимость, и капиталовложения и так далее. Их семьи часто там проживали. Все эти социально-экономические связи обуславливали достаточно большой поток обращений на репатриацию. Опять же, в Латвии большой кластер русскоязычного населения. При желании получить документы можно было быстро.

Если нововведение будет обусловлено именно политическим решением, то это потребует одобрения Сейма через принятие соответствующего законопроекта. Документ должен пройти три чтения. Если за него голосуют большинство депутатов, то президент не может наложить вето. Теоретически закон может быть отменен путем проведения народного голосования, но в текущей ситуации такое вряд ли возможно. В прошлом году в республике была приостановлена также процедура получения гражданства на основании временного вида на жительство и его продление тем, кто делал какие-то инвестиции».

Сам закон действует в Латвии с 1995 года и изначально создавался для переезда в страну этнических латышей. Как сообщило МВД страны, в начале действия документа число репатриантов из стран Востока и Запада распределялось равномерно. Однако в последние годы в 85% случаев этот статус предоставлялся гражданам России, Белоруссии и Украины.

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Сабина Адлейба