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Коммерсантъ FM
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В Башкирии вынесен приговор членам «кармаскалинской четверки»

Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии огласил приговор членам так называемой кармаскалинской четверки. Ильнур Кинисаров признан виновным в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке или ношении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), Раиль Абкадиров — в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Их и Рустама Аманова признали виновными в приготовлении к хулиганству (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Четвертый фигурант — Марат Шарафутдинов — в настоящее время находится на психиатрическом лечении.

Подсудимые вместе с десятками других членов организации «Башкорт» (признана в РФ экстремистской и запрещена) были задержаны 7 ноября 2020 года в поселке Кармаскалы. По версии следствия, они планировали спровоцировать конфликт с местными предпринимателями армянского происхождения по вопросу контроля над их бизнесом.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать. Они заявляли, что подвергаются преследованию по политическим мотивам — за активное участие в защите шихана Куштау в августе 2020 года от разработки Башкирской содовой компанией. По их словам, взрывчатые вещества и оружие им подкинули во время обысков.

Раиля Абкадирова приговорили к семи годам условно с четырьмя годами испытательного срока и штрафу 30 тыс. руб. Рустам Аманов получил три года условно, Ильнур Кинисаров — три года и два месяца условно.

Влада Шипилова, Уфа

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