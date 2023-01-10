В Ростовской области в 2023 году на ремонт многоквартирных домов выделят 7,2 млрд рублей

На капитальный ремонт 2 тыс. многоквартирных домов Ростовской области в 2023 году планируют направить 7,2 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу министерства ЖКХ области Сергея Сизикова.

«В 2023 году в планах НКО «Фонд капитального ремонта» капитальный ремонт более 4,4 тыс. систем. Так, крыши отремонтируют в 404 домах, фасады – в 445 домах, ремонт подвалов проведут в 446 МКД, а фундаментов – в 492», — цитирует пресс-служба министра жилищно-коммунального хозяйства.

В 73 домах будет заменен 181 лифт.

Ранее сообщалось, что в 2023 году также планируется провести ремонтные работы в 73 домах, являющихся историческими памятниками.

Анастасия Назарова