В Адыгее на пригородных маршрутах повысилась стоимость перевозок

В январе в Адыгее на некоторых пригородных маршрутах увеличивается стоимость проезда, сообщает издание «Советская Адыгея». В министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики отметили, что цены повышают сами перевозчики, поскольку услуги автомобильного транспорта общего пользования приравнены к нерегулируемым.

«Перевозчики сами подсчитывают свои затраты. Если расчеты показывают, что они работают в убыток, то повышают тарифы на свои услуги. Причины бывают самые разные: в частности, одной из них является повышение с нового года стоимости газа метана, на котором работают перевозчики»,— отметили в министерстве.

С 9 января стоимость поездки из Майкопа в поселок Тульский выросла с 35 до 40 руб. С 11 января со 100 до 120 руб. подорожает проезд по маршруту Майкоп — Гиагинская. Осенью до 100 и 70 руб. увеличилась стоимость проезда из Майкопа в Трехречный и Кужорскую соответственно.

С 1 января также увеличилась стоимость проезда в электричках в Краснодарском крае. Теперь проезд в пригородном железнодорожном транспорте региона стоит 31 руб. за одну зону. На участках Сочи он составляет до 58 руб. за каждые 10 км.

Татьяна Ручкина

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