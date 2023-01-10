В Петербурге до рекордного за пять лет уровня вырос ввод элитного жилья

Объем ввода элитного жилья в Санкт-Петербурге в 2022 году составил 122,3 тыс. кв. м, что стало рекордом с 2018 года, посчитали аналитики консалтинговой компании NF Group. В эксплуатацию было введено шесть объектов на 950 юнитов.

За прошедший год в городе были сданы жилые комплексы Futurist, «Дом Балле», «Крестовский IV», «Петровская доминанта», «Приоритет» и два корпуса Neva Haus. К настоящему моменту суммарный объем свободных площадей элитного жилья на первичном рынке Петербурга составляет 129,9 тыс. кв. м в 19 объектах. В структуре предложения доля квартир во введенных объектах выросла до 54% с 28% в 2021 году.

Аналитики прогнозируют, что в 2023 году ввод элитной недвижимости сохранится на высоком уровне, так же, как и тренд на снижение цены за один «квадрат». В настоящий момент застройщики планируют ввод шести комплексов жилой площадью более 92 тыс. кв. м в течение года.

Осенью «Ъ-СПб» писал, что интерес покупателей к новостройкам в Петербурге упал почти на четверть за год.

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