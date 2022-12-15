«Приоритет» ставит точку

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод жилого дома «Приоритет» на Воскресенской набережной, 32. Возведение элитной недвижимости на этом месте заняло у компании шесть лет. Всего же проект тянулся пятнадцать лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В жилом комплексе элит-класса расположено 40 квартир площадью от 90 до 246 кв. м. Общая площадь дома составила 9884 кв. м. Собственная инфраструктура дома включает в себя лобби, спортивный зал, ресторан, двухуровневый подземный автоматизированный паркинг на 42 автомобиля. Архитектурный проект был разработан студией Intercolumnium во главе с Евгением Подгорновым, автором и других элитных объектов ГК «Еврострой».

Проект реконструкции дома на Воскресенской набережной тянется с 2007 года. Ранее по этому адресу располагался дом, построенный в 1953 году для сотрудников органов госбезопасности. В 1987 году его признали аварийным, а в 2004-м он получил статус «с угрозой обвала». В 2007 году Фонд имущества продал здание с аукциона ныне обанкротившейся корпорации «Строймонтаж», в 2016 году оно перешло к «Еврострою». Участок площадью 0,13 га, был приобретен у компании «БТК развитие» Таймураза Боллоева, которая в свое время получила землю в результате банкротства «Строймонтажа». Строительство клубного дома заняло у «Евростроя» шесть лет.

«Это был самый сложный объект, который мы когда-либо реализовывали»,— признается генеральный директор ГК «Еврострой» Оксана Кравцова.

Объем инвестиций в проект не раскрывается, но, по оценкам экспертов, без стоимости земли затраты на возведение объекта могли достигать 2 млрд рублей.

Аналитики петербургского офиса консалтинговой компании NF Group подсчитали, что, по предварительным оценкам, ожидаемый объем спроса на элитное жилье в 2022 году составит 36 тыс. кв. м, что на 33% меньше показателя 2021 года (прогноз по динамике спроса был на уровне 44 тыс. кв. м, фактический — 36 тыс. кв. м). В настоящий момент средневзвешенная цена предложения в сегменте элитной недвижимости составляет 560 тыс. рублей за квадратный метр. Что на 5% больше по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, но на 2% ниже в сравнении с третьим кварталом 2022 года.

Как сообщил директор по продажам элитной недвижимости Richness Realty Investment Group Владимир Федоров, клубный дом «Приоритет» в первую очередь конкурирует с элитными объектами в трех муниципальных округах Центрального района («Литейный», «Смольнинское» и «Дворцовый»), расположенными рядом с Таврическим садом, набережными Невы, Мойки, Фонтанки и канала Грибоедова. Основными девелоперами, кто вводил недвижимость премиум-класса в 2021 и 2022 годах, по данным компании, стали «Еврострой» и RBI.

Старший аналитик департамента исследований Nikoliers Алина Базаева уточнила, что в классе премиум за 2021 год в Петербурге было завершено строительство около 1000 квартир, или 94 тыс. кв. м, в восьми проектах, а в 2022 году будет завершено строительство еще почти 1800 квартир площадью 175 тыс. кв. м в корпусах в составе десяти проектов. По мнению эксперта, на рынке присутствует ряд игроков, чей профиль сосредоточен на создании премиальных проектов, а также тех, кто активно привносит элитные характеристики в проекты бизнес-класса. Среди ключевых — «Еврострой», RBI, «Балтийская коммерция», AAG, Legenda, Element Development.

Екатерина Рязанова