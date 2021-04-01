В Первоуральске экс-чиновника будут судить за халатность при благоустройстве набережной

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника управления ЖКХ и строительства Первоуральска (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчина обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при приемке работ по благоустройству набережной Нижне-Шайтанского пруда.

По версии следствия, в июне 2019 года управление ЖКХ и строительства Первоуральска заключило с ООО «Реалдорстрой» муниципальный контракт на комплексное благоустройство набережной Нижне-Шайтанского пруда. Работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и должны были завершиться до 30 сентября 2019 года.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в декабре 2019 года обвиняемый принял работы и произвел оплату в полном объеме. В апреле 2020 года сотрудники прокуратуры во время проверки установили, что часть работ не была выполнена. В частности, не был обустроен газон, разрушено асфальтовое покрытие, повреждены бортовые камни, не до конца выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек. Прокуратура установила, что недостатки имелись и на момент приемки работ.

Сейчас уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

Михаил Мананников