Минпросвещения Ульяновской области рекомендовало отменить уроки в школах

Руководители общеобразовательных учреждений Ульяновской области получили рекомендацию отменить занятия с 1 по 11 класс из-за морозов. Об этом сообщает региональное министерство просвещения и воспитания.

По информации Ульяновского гидрометоцентра, в ночь со вторника на среду и утром в среду столбик термометра в регионе опустится до -30, -35 °C. В Ульяновске в этот период температура воздуха составит -30… -32°C, будет дуть неустойчивый ветер со скоростью 1-6 м/с.

Днем в среду в регионе ожидается -15… -20°C, по Ульяновску – -17, -19°C. В это время в области будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Ранее синоптики региона предупредили о похолодании в ночь на вторник до -41°C. В соседней с Ульяновской Самарской области на трех метеостанциях была зафиксирована аномально низкая температура воздуха. Например, в Кинель-Черкассах зафиксировали -38,5°С.

Георгий Портнов