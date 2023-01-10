Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На трех метеостанциях Самарской области зафиксирована аномально низкая температура воздуха

На трех метеостанциях Самарской области 10 января 2023 года зафиксирована аномально низкая температура воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

На метеостанции Аглос в Волжском районе столбик термометра опустился до -32,1°С, что стало новым температурным минимумом для этого дня. В Тольятти зафиксировали -32,5°С, это на 0,3°С ниже абсолютного минимума, установленного в 1987 году. В Кинель-Черкассах зарегистрировали температуру -38,5°С. Предыдущий минимум для этого дня там был установлен в 1997 году и составлял -35,1°С.

Абсолютные температурные минимумы в Самарской области фиксируются третий день подряд.

Андрей Сазонов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...