«Евродом» намерен построить коттеджный поселок у Щелоковского хутора

Компания «Старт-Строй» (бенефициар Элада Нагорная, супруга осужденного экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина) продала ГК «Евродом» участок под застройку у памятника природы – Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном минимущества агентству «Время Н». Застройщик намерен возвести там коттеджный поселок «Лукоморье».

Согласно генплану поселка, на участке планируется построить восемь таунхаусов и 11 коттеджей. На участке будут предусмотрены игровые, спортивные площадки и зона барбекю. Рядом могут возвести торговый центр с фитнес-клубом и кафе. «Евродом» рассчитывает начать продажи в третьем квартале этого года.

О планах по застройке трех участков у Щелоковского хутора стало известно в 2021 году. Один, где теперь планируют поселок «Лукоморье», принадлежал «Старт-строю», еще два – региональному правительству. Жителей Нижнего Новгорода озаботила перспектива появления жилья у парка, активисты и экологи пытались добиться расширения охранной зоны Щелоковского хутора, чтобы предотвратить строительство, но безуспешно.

Однако решено было изменить вид использования двух участков, которые принадлежат областному правительству – теперь это парковая зона. Вид разрешенного использования третьего участка, которым владеет застройщик, менять не стали, чтобы сохранить обязательства перед инвестором.