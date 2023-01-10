Скончался почетный гражданин Екатеринбурга ученый Павел Камнев

Почетный гражданин Екатеринбурга, научный руководитель концерна «Алмаз-Антей» Павел Камнев скончался на 86 году жизни, сообщила пресс-служба городской администрации. Он является соавтором более 300 научно-технических отчетов и 19 изобретений, реализованных в разработках АО «ОКБ «Новатор». Павел Камнев — создатель семейства ракет «Калибр», которыми оснащают российские корабли и подлодки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор-генеральный конструктор ОАО ОКБ "Новатор" Павел Камнев (слева) и генеральный директор ОАО "ГМКБ "Радуга" имени А.Я.Березняка Владимир Трусов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Генеральный директор-генеральный конструктор ОАО ОКБ "Новатор" Павел Камнев (слева) и генеральный директор ОАО "ГМКБ "Радуга" имени А.Я.Березняка Владимир Трусов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Павел Камнев родился в 1937 году. В 1961 году окончил Московский авиационный институт (МАИ). С 1981 года осуществлял руководство важнейшими научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, проводимыми на предприятии. В 1996 году он возглавил конструкторское бюро «Новатор». В 2011-2015 годах с его участием был проведен большой объем работ по созданию высокоточного ракетного оружия для военно-морского флота и сухопутных войск Вооруженных сил РФ.

Почетный гражданин Екатеринбурга также удостоен званиями Герой Труда, почетный авиастроитель, почетный гражданин Свердловской области. Павел Камнев был награжден орденом «Знак Почета», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

ОКБ «Новатор» (Екатеринбург) занимается разработкой ракетной техники. Конструкторское бюро было создано в 1947 году, стало самостоятельным в 1991 году, а затем вошло в состав концерна «Алмаз-Антей».

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Диана Сунагатуллина