В Петербурге на 10 января выявили 304 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 3 032 случаев коронавируса. В Петербурге зафиксировали 304 заболевших, госпитализировали 116 человек.

Об этом во вторник, 10 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки также выздоровели 944 пациента, умерли 14 петербуржцев.

С начала пандемии в городе выявили 1 831 719 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 1 789 424 пациентов, а число летальных исходов достигло 36 707.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что грипп и ОРВИ после новогодних каникул подтвердились у 23,6 тыс. школьников в Петербурге.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте