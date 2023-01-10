Грипп и ОРВИ после новогодних каникул подтвердились у 23,6 тыс. школьников в Петербурге

Грипп и другие простудные заболевания после новогодних каникул подтвердили у 23,6 тыс. школьников Санкт-Петербурга. В городских и частных детских садах на больничных остаются свыше 19,5 тыс. детей, сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

По данным на 10 января в школах и детских садах города нет закрытых классов и групп. В то же время на смешанном формате обучения остаются 1 866 школьников. В конце декабря в Петербурге для учащихся 1-4 классов объявили ранние каникулы. В городе насчитывалось 26 685 заболевших школьников, в детских садах на больничный ушли 27 419 детей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что заболеваемость гриппом в Петербурге за новогодние каникулы упала почти вполовину.

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