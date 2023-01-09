Заболеваемость гриппом в Петербурге за новогодние каникулы упала почти вполовину

Уровень заболеваемости гриппом в Санкт-Петербурге за первые девять дней 2023 года упал на 54%, сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева. На сопоставимом уровне также зафиксировано падение заболеваемости ОРВИ и ковидом.

«За истекшую первую календарную неделю мы отмечаем снижение заболеваемости ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекции. Со 2 января по 8 января 2023 года заболеваемость ОРВИ совокупного населения составила 34,6 на 10 тыс., что на 43% ниже уровня эпидпорога и ниже на 75% по сравнению с последней календарной неделей 2022 года. Отмечается снижение абсолютно во всех возрастных группах»,— рассказала она. Снижение заболеваемости ковидом, по словам госпожи Катаевой, составило 47%.

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков отметил, что в целом праздники в городе прошли спокойнее, чем год назад, и в больницы по всем причинам попало меньше петербуржцев.

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