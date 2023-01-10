В ходе спецоперации на Украине погиб 19-летний свердловчанин

При исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из свердловского села Таборы Дмитрий Стрелков, сообщила администрация сельского поселения. Он погиб на 20 году жизни 29 декабря 2022 года. Церемония прощания состоится 10 января с 12:00 до 14:00 в местном Доме культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Таборинского сельского поселения Фото: Администрация Таборинского сельского поселения

«С прискорбием сообщаем о гибели 19-летнего Дмитрия Стрелкова. Выражаем соболезнования родным и близким! Светлая память! Вечная Слава!»,— написали в администрации.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб 47-летний житель села Городище (Байкаловский район, Свердловская область). Его мобилизовали в один из первых призывов в сентябре 2022 года. Прощание с погибшим состоялось 9 января.

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Диана Сунагатуллина