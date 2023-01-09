На Украине погиб мобилизованный из свердловского села

В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб 47-летний житель села Городище (Байкаловский район, Свердловская область) Дмитрий Кузеванов. Об этом сообщили в группе села во «Вконтакте». Его мобилизовали в один из первых призывов в сентябре 2022 года. Прощание с погибшим состоялось сегодня, 9 января, в местном Доме культуры.

Дмитрий Кузеванов родился 3 декабря 1975 года. После окончания Городищенской средней школы получил профессию водителя в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Службу в Армии он проходил в Еланском окружном учебном центре Свердловской области. Закончил ее в звании старшина. Дмитрий Кузеванов женился, воспитывал двух сыновей, в последнее время водил школьный автобус.

«Как говорят земляки, жители села Городище, друзья, знакомые, одноклассники Дмитрия, что он и не смог бы поступить иначе. Дима, не раздумывая пошел защищать свою Родину. Ведь он всегда был ответственным, трудолюбивым, с активной жизненной позицией, настоящим патриотом!»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня состоится прощание с погибшим во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции на Украине 32-летним новоуральцем Иваном Корольковым. Он погиб после тяжелого ранения 1 января 2023 года.

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Диана Сунагатуллина