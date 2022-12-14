Проспект Карла Маркса в Ставрополе вошел в число самых «дорогих» улиц России

Проспект Карла Маркса занял пятое место в рейтинге улиц России с самой дорогой арендой недвижимости, сообщает пресс-служба консалтинговой компании SRG.

Согласно составленному аналитиками компании рейтингу, первое место по стоимости аренды площадей занимает пр-т Ямашева в Казани (35 тыс. руб в год за 1 кв. м.). На второй позиции — ул. Урицкого в Иркутске (32 тыс. руб. в год за 1 кв. м.). Аренда помещения на пр-те Революции в Воронеже обойдется в 29 тыс. руб. в год за 1 кв. м. Максимальная арендная ставка на пр-те Карла Маркса в Ставрополе и пр-те Советском в Кемерово составляет 25 тыс. руб. в год за 1 кв. м.

Стоимость аренды 1 кв. м. торговой площади на ул. Красной в Краснодаре составляет 24 тыс. руб. в год — это шестое место рейтинга. А в Ростове-на-Дону на ул. Большой Садовой аренда 1 кв. м. стоит 22 тыс. руб. в год — восьмое место рейтинга.

Исследование проводилось без учета цен на аренду в Москве и Санкт-Петербурге.

Анастасия Назарова