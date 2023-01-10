Патрушев считает, что США ушли из Афганистана, чтобы переключиться на Украину

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США быстро вывели войска из Афганистана, чтобы сосредоточиться на Украине. Он также считает, что переброска оружия США из Афганистана в Европу позволила местным политикам «проводить милитаризацию киевского режима».

«Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно»,— сказал Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

«Кроме того, часть вывезенной с афганской земли техники была переброшена в Европу, в основном в Польшу, позволив европейцам проводить милитаризацию киевского режима»,— добавил он.

В начале января помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что вывод войск США из Афганистана облегчил оказание помощи Украине в военном конфликте с Россией. Госсекретарь Энтони Блинкен также утверждал, что поддержка Украины была бы затруднена, если бы армия США сохранила присутствие в Афганистане. Общий объем помощи США Украине с начала российской военной операции составил $24,2 млрд.

Летом 2021 года США начали вывод войск из Афганистана, он был завершен к 31 августа. После ухода США из страны власть там смогли захватить представители «Талибана» (запрещенного в РФ). Бывший президент США Дональд Трамп говорил, что США тратили на свое присутствие в Афганистане $42 млрд ежегодно.

О контроле над вооружениями на фоне конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Холоднее, чем в холодную».