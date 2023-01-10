Прокуратура организовала проверку после пожара в Уральском политехническом колледже

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о противопожарной безопасности в деятельности в связи с возгоранием в здании Уральского политехнического колледжа на ул. Ленина, 89. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, возгорание началось сегодня утром в подвальном помещении колледжа. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 92 студента и преподавателя. Поиск очага пожара и его тушение осложнялось сильным задымлением. В 10:56 открытое горение на месте пожара удалось ликвидировать.

На данный момент устанавливаются причины возникновения пожара. На место происшествия для координации деятельности спасательных и оперативных служб выезжал прокурор Кировского района Александр Мухаев. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Диана Сунагатуллина