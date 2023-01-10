Из-за пожара в Уральском политехническом колледже эвакуировались 100 человек

В Уральском политехническом колледже на ул. Ленина, 89 в Екатеринбурге начался пожар. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались 100 человек.

Возгорание началось в подвальном помещении колледжа. Поиск очага пожара и его тушение осложнялось сильным задымлением.

Сейчас на месте развернут оперативный штаб, проводится поэтажная проверка здания, производится тактическая вентиляция помещений. В тушении участвуют 45 человек личного состава и 14 единиц спецтехники. В 10:56 открытое горение на месте пожара удалось ликвидировать.

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