Полиция изъяла у жителя Нижнего Тагила 18 тысяч «косяков» марихуаны

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция выявила в квартире 41-летнего местного жителя плантацию наркотиков. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, всего было изъято 4,5 кг растений, что составляет 18 тыс. «косяков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Валерием Горелых Фото: Предоставлено Валерием Горелых

По словам полковника Горелых, в квартире тагильчанина, снабженной вентиляцией и специальными осветительными приборами, полицейские обнаружили удобрения, упаковочный материал, специальные пакетики и другие улики, указывающие на причастность мужчины к запрещенной деятельности. Выезжавшая на место происшествия следственно-оперативная группа территориального ОВД изъяла 38 кустов наркорастений и сухие фрагменты.

По факту покушения на сбыт наркотических средств в значительном и в крупном размере отдел полиции № 18 возбудил ряд уголовных дел, а также дело по ч.1 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Подозреваемого заключили под стражу.

Напомним, в Краснодарском крае полицейские задержали жителя станицы Зассовской Лабинского района за незаконное хранение более 740 граммов марихуаны. Мужчина обнаружил дикорастущие кусты конопли, оборвал их, самостоятельно изготовил и хранил наркотик для личного употребления. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Диана Сунагатуллина