Жителя Лабинского района задержали за хранение крупной партии марихуаны

Полицейские задержали жителя станицы Зассовской Лабинского района за незаконное хранение более 740 граммов марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции получили информацию, что 45-летний мужчина может быть причастен к незаконному хранению наркотиков. Они осмотрели территорию дома, принадлежавшего мужчине, и в хозяйственной постройке обнаружили и изъяли пакет с растительной массой серо-зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотиком.

Было установлено, что мужчина обнаружил дикорастущие кусты конопли, оборвал их, самостоятельно изготовил и хранил наркотик для личного употребления. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. На период предварительного следствия мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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