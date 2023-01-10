В Тюменской области вновь отменили занятия в школах из-за морозов

В Тюменской области во вторник, 10 января, вновь отменили занятия в школах. По данным Информационного центра правительства Тюменской области, в Тюмени из-за низкой температуры отменили занятия второй смены для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме.

В Ялуторовске на уроки в школу также не пошли ученики младших классов, в Тобольске и Ишиме дома остались ученики 1 — 9 классов, в Заводоуковске из-за сильных морозов занятия были отменены полностью.

В Свердловской области последние несколько дней также наблюдается аномальное похолодание до –37°. Морозы стали причиной отмены рождественских гуляний и междугородних автобусных рейсов, закрытия катков, перевода школ на дистанционной обучение.

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