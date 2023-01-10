Мэрия Москвы: сервис бесплатных пересадок на транспорте помог пассажирам сэкономить 161 млн руб.

Сервис бесплатных пересадок на наземном транспорте в Москве позволил горожанам сэкономить более 161 млн руб. в 2022 году, говорится на сайте мэра. Пересадки на транспорте в столице запустили в сентябре 2021 года, в 2022 году совершать их стало можно в рамках одного маршрута.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрировать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Пересаживаться бесплатно можно между автобусами, электробусами и трамваями в течение 90 минут с начала поездки.

«Полезный сервис быстро стал востребованным — за 2022 год пассажиры совершили более 6,7 млн таких пересадок. Это позволило им сэкономить более 161 млн руб.»,— заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По данным мэрии, чаще всего бесплатные пересадки москвичи совершали в октябре — 620 тыс. раз. Больше всего были востребованы автобусы М1, Е30 и Е29, а также трамваи 17, 11 и 6. В среднем в сутки пассажиры делают около 20 тыс. бесплатных пересадок.

С 1 января 2023 года стоимость проезда по карте «Тройка» выросла до 50 руб., по тарифу «90 минут» — до 75 руб. Стоимость разовой поездки по единому билету увеличилась до 62, двух поездок — до 124 руб.

Лаура Кеффер