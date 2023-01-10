Гонконг может снять коронавирусные ограничения вслед за материковым Китаем

Советники правительства Гонконга по вопросам пандемии заявили, что готовы объявить COVID-19 эндемическим заболеванием и ослабить ряд эпидемиологических ограничений. Речь в том числе идет об отмене обязательной изоляции для зараженных.

Эндемическое заболевание — заболевание, характерное для определенной местности.

Профессор Гонконгского университета Иван Хунг сообщил, что 93% населения Гонконга получили две дозы вакцины от коронавируса, а 83% — три дозы. Две трети населения, по его информации, уже переболели. В связи с этим господин Хунг считает, что у подавляющего большинства жителей сформировался иммунитет.

«Решение будет принято на основе данных по заболеваемости в Гонконге. Мы изучим количество серьезных или смертельных случаев, а также будем наблюдать за ситуацией в общественных больницах»,— подчеркнул Иван Хунг в ходе брифинга, его слова приводит South China Morning Post.

Другой советник правительства по вопросам пандемии, профессор Дэвид Хуэй, добавил, что признание COVID-19 эндемическим заболеванием в Гонконге — вопрос времени. По его словам, наблюдается большое количество случаев заболевания, источник которого врачам не известен. Соответственно, подчеркнул профессор, вирус уже стал эндемическим заболеванием.

В декабре 2022 года на фоне массовых протестов власти Китая ослабили коронавирусные ограничения. В частности, тем, у кого заболевание проходит в легкой форме, больше не придется находиться в карантинных центрах на период лечения. С 8 января в КНР отменили пятидневный карантин для путешественников.

Подробнее о снятии ограничений — в материале «Ъ» «Китайские двери открываются».

Лусине Баласян