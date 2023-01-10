«Чек Индекс»: россияне увеличили траты на новогодних каникулах

Расходы россиян во время каникул с 1 по 8 января 2023 года выросли по сравнению с тем же периодом 2022-го, сообщает РБК со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Сильнее всего вырос средний чек в кинотеатрах — на 16%, до 745 руб.

Также увеличились расходы: в продуктовых супермаркетах (на 11%, средний чек — 598 руб.), на рестораны (+6%, 1127 руб.) и кафе (+12%, 707 руб.), фастфуд (+7%, 478 руб.).

Граждане сократили траты на электронику и бытовую технику — на 13%, в среднем до 9893 руб. Средний чек на покупку стройматериалов достиг 8566 руб., одежды и обуви — 5459 руб.

Расходы на фитнес-центры и тренажерные залы снизились на 9%, примерно до 2169 руб. На гостиницы и отели россияне в среднем тратили 5156 руб., на парфюмерию и косметику — 3590 руб., бассейны и аквапарки — 2063 руб., услуги салонов красоты и парикмахерских — 1432 руб.

Прошлогодний опрос банка «Открытие» показал, что новогодние траты россиян в 2022 году также уменьшились. Тогда большинство респондентов потратили на праздники не более 20 тыс. руб.

Лаура Кеффер