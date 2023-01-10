На Дону до 13 января действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов

В Ростовской области вплоть до 13 января действует штормовое предупреждение в связи с аномально-холодной погодой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. Температура воздуха может снижаться до -23°C.

По данным ведомства, с 7 по 9 января в регионе наблюдается похолодание до -10...-15°C днем и до -12...-17°C – в ночные часы. Такой режим сохранится в регионе в течение ближайших трех дней.

«Среднесуточная температура воздуха ниже средней декадной нормы на 10-15°C», – отметили в ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что с 6 по 11 января в регионе возможна гололедица и снежные заносы.

Анастасия Назарова