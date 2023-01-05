На Дону с 6 по 11 января ожидается гололедица и снежные заносы на дорогах

С 6 по 11 января в Ростовской области прогнозируется ухудшение погодных условий, сообщает ГУ МЧС региона.

По информации ведомства, 6 и 7 числа в области температура воздуха снизится до -3°С и -6°С. Скорость ветра в указанные даты будет достигать 8-13 м/с. Пройдут дожди и выпадет снег. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. На дорогах будут возможны снежные заносы и гололед.

Уже 7 января похолодает до -10°С и -14°С. Также снегопад возможен местами 8 и 11 января.

Анастасия Назарова