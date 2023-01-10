Байден оговорился, что «побывал с секретной службой в Польше и на Украине»

Президент США Джо Байден перепутал благотворительную организацию «Армия спасения» с секретной службой США. Во время посещения отделения организации в Эль-Пасо господин Байден сказал, что «провел некоторое время с секретной службой в Польше и на Украине». Потом он поправил себя и уточнил, что был в Польше и на Украине с Армией спасения. Инцидент произошел 8 января, видео опубликовало Fox News.

80-летний Джо Байден уже несколько раз допускал ошибки во время выступлений в годы своего президентства. В частности, он неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом. В ноябре президент США перепутал иракский город Эль-Фаллуджа с украинским Херсоном. В том же месяце в ходе выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии он дважды назвал принимающую страну Камбоджу Колумбией.