Новая экономическая реальность открыла страховым компаниям новые возможности и научила работать в условиях ограничений. Руководитель ПАО СК «Росгосстрах» в Пермском крае Елена Нестерова рассказала о наиболее востребованных в этот непростой период программах по защите здоровья и имущества. Компания предлагает клиентам не только страховать здоровье, дом, автомобиль или иное имущество, но и формирует новые тренды по программам для домашних животных, развивает сервисные цифровые платформы.
Столетняя история «Росгосстраха» помогает предприятию сохранять при этом черты, отличающие ее на протяжении целого века.
– Как вы оцениваете деятельность компании в прошедшем году?
– Год был непростым и непредсказуемым, однако это открыло новые ниши и возможности не только для страховых компаний, но и для российского бизнеса в целом. Мы научились работать в условиях ограничений. Филиал «Росгосстраха» в Прикамье точно удержал лидерство в страховании имущества физических лиц, а также ведущие позиции в добровольном медицинском и корпоративном страховании.
– Какие услуги были наиболее актуальными и востребованными? Принес ли 2022 год новые тренды в страховых продуктах по аналогии с тем, как в пандемию вырос спрос на страхование от коронавируса и его последствий?
– Минувший год показал, насколько значимо и важно для каждого человека страховать здоровье и имущество. В 2022 году стало актуальным автострахование каско. Из-за дефицита запчастей на иномарки выросло число угонов и краж деталей с авто. Эти факторы вкупе с заметным удорожанием машин привели к резкому росту спроса на этот вид страхования. Полис каско позволяет клиенту надежно защитить риски владельца транспорта в случае угона, повреждения, тотальной гибели и противоправных действий третьих лиц.
Также было очень востребовано страхование строений и квартир. Тренд образовался из-за роста цен на строительные материалы и ежегодного буйства стихий. Клиенты не просто стараются защитить свое жилье от пожаров и затоплений, а имущество – от похищения, но и застраховать себя на случай причинения вреда соседям. Такой вид страхования наиболее актуален для жителей многоквартирных домов, ведь многие из нас не раз сталкивались с недобросовестными соседями или сами оказывались в роли таковых.
– Каких принципов придерживается компания? Что помогает вам добиваться хороших результатов на рынке?
– Деятельность «Росгосстраха» насчитывает 101 год. Компания, несмотря на почтенный возраст, соответствует требованиям рынка и потребностям клиентов. Филиалу в Прикамье тоже 100 лет, и традиционно мы работаем с физическими лицами – с «Росгосстрахом» заключают договоры страхования имущества 33% жителей региона.
Главный принцип нашей работы – это забота о клиенте. «Росгосстрах» оперативно, в короткие сроки оказывает поддержку людям в сложной жизненной ситуации. Благодаря этому клиенты компании могут восстановить свое имущество и здоровье. Для многочисленных клиентов по корпоративному бизнесу мы являемся партнерами, в том числе и по направлению добровольного медицинского страхования, и в наших интересах – защитить бизнес наших клиентов.
«Росгосстрах» внедряет новые технологии. Помимо страхования, компания развивает сервисные вертикали – это тематические цифровые платформы, обеспечивающие сервисное сопровождение клиентов в медицинских, автомобильных и имущественных вопросах. Но при этом «Росгосстрах» сохраняет «родовые черты», отличавшие его на протяжении всего века. Это в первую очередь человечность – умение наших агентов донести до клиентов важность страхования как цивилизованного инструмента защиты семейного благополучия. Нам доверяют более 30% населения Пермского края, доля компании в корпоративных видах страхования составляет свыше 20%.
– Как изменился портрет вашего клиента за последний год? Можно ли говорить, что клиенты молодеют или напротив?
– Действительно, клиент стал моложе, и это с учетом того, что развиваются интернет-сервисы. Однако наши опытные агенты всегда могут правильно подсказать клиенту при живом общении, проконсультировать и помочь с выбором среди множества предложений на рынке. У нас работает тысяча агентов, и они могут дойти до самой дальней деревни, где есть проблемы с интернетом.
Агент «Росгосстраха» зачастую работает со всей семьей, в том числе с детьми своего клиента, когда те повзрослеют. Так наши агенты прививают молодому поколению привычку страховаться, и это в нашей работе самое ценное. Ведь агент не просто оформляет страховку, в дальнейшем он помогает урегулировать страховой случай своего клиента – содействует ему при наступлении страхового события.
– Можно ли в такое непростое время прогнозировать тренды рынка страхования в 2023 году? Какие продукты будут наиболее востребованными?
– Компания в этом году, как и всегда, будет развивать добровольные виды страхования, в том числе страхование жилья. Для укрепления этого тренда в организации стартовала акция «Вместе теплее». Новым клиентам на страховую защиту дома или квартиры мы предоставляем скидку 25%. Успейте оформить договор до 15 марта со скидкой 25%!
Также в России насчитывается 65 млн домашних кошек и собак, и для их владельцев у нас есть специальные предложения по защите здоровья домашних животных, что формирует новый тренд.
– Что бы вы хотели пожелать в наступившем году жителям региона, клиентам компании?
– Поздравляю дорогих земляков с наступившим новым годом, желаю здоровья и мира. Пусть в этом году сбываются мечты, планы реализуются, цели достигаются и с вами всегда будет рядом надежный партнер!
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