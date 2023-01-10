Япония и США будут сотрудничать в разработке ядерных реакторов нового поколения

Япония и США договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в разработке ядерных реакторов нового поколения в ходе переговоров на уровне министров по энергетике 9 января. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Министр промышленности Японии Ясутоси Нисимура и министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм договорились, что Токио и Вашингтон активизируют сотрудничество в области разработки и строительства усовершенствованных реакторов следующего поколения, в том числе малых модульных реакторов «в каждой из стран, а также в третьих странах».

Выступая перед журналистами после переговоров господин Нисимура сказал, что американская сторона положительно отреагировала на недавнее изменение политики Японии в области ядерной энергетики, направленное на ускорение декарбонизации.

В прошлом месяце японское правительство заявило, что при необходимости может обновить старые ядерные реакторы, продлив срок их эксплуатации выше чем на 60 лет.

«Мы изучим возможности сотрудничества (с США.— "Ъ"), чтобы в полной мере использовать существующие реакторы и создать более прочные цепочки поставок»,— заявил министр промышленности Японии.

Стороны также заявили, что будут более тесно сотрудничать в области обеспечения поставок сжиженного природного газа и прочих вопросах энергетической безопасности.

Дарья Эрозбек