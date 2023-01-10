Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы МИД РФ Руденко назвал «политическим кошмаром» для Запада сотрудничество России и Азии

Западные политики ездят по странам Азии и уговаривают закрывать программы сотрудничества с Россией, а страны Ближнего Востока и Южной Азии «выстраиваются в очередь, чтобы "записаться" в ШОС». Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, сотрудничество России и азиатских стран является «главным политическим и экономическим кошмаром» для Запада.

«Главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии — вне зависимости от того, реализуется ли она на фоне СВО или исходит из других глубинных мотивов, — являются наши динамично развивающиеся отношения с Азией»,— заявил господин Руденко в интервью «Известиям».

По его словам, западные страны и раньше пытались помешать развитию отношений России и Азии, однако этого у них не получалось и не получится теперь, поскольку «сегодня мир мыслит иными понятиями и не желает следовать навязываемым Западом правилам игры». Андрей Руденко считает, что азиатские государства заинтересованы в том, чтобы работать в «нетоксичном пространстве международной кооперации».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...