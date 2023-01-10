Замглавы МИД РФ Руденко назвал «политическим кошмаром» для Запада сотрудничество России и Азии

Западные политики ездят по странам Азии и уговаривают закрывать программы сотрудничества с Россией, а страны Ближнего Востока и Южной Азии «выстраиваются в очередь, чтобы "записаться" в ШОС». Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, сотрудничество России и азиатских стран является «главным политическим и экономическим кошмаром» для Запада.

«Главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии — вне зависимости от того, реализуется ли она на фоне СВО или исходит из других глубинных мотивов, — являются наши динамично развивающиеся отношения с Азией»,— заявил господин Руденко в интервью «Известиям».

По его словам, западные страны и раньше пытались помешать развитию отношений России и Азии, однако этого у них не получалось и не получится теперь, поскольку «сегодня мир мыслит иными понятиями и не желает следовать навязываемым Западом правилам игры». Андрей Руденко считает, что азиатские государства заинтересованы в том, чтобы работать в «нетоксичном пространстве международной кооперации».

Дарья Эрозбек