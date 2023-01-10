США «внимательно» следят за взаимодействием России и Китая в сфере безопасности

В случае, если Китай окажет России помощь в сфере безопасности или уклонении от санкций, его ждет жесткий ответ от Вашингтона. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. По его словам, американские власти «внимательно» следят за возможностью оказания КНР помощи России.

«Мы очень внимательно следим за решениями, которые принимает КНР в ответ на любые российские запросы помощи в сфере безопасности»,— заявил господин Прайс на брифинге (цитата по ТАСС).

По его словам, Вашингтон предупредил Пекин о том, «какова будет цена», если китайские власти начнут помогать России. В частности, этот вопрос поднимался в ходе встречи лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите на Бали в ноябре.

Главу пресс-службы Госдепа спросили, оказывает ли Пекин помощь Москве в настоящее время. Нед Прайс ответил, что «не может представить новых оценок относительно этого».

В конце декабря в Госдепе говорили, что Россия и Китай продолжают сближаться на фоне военной операции на Украине, и это беспокоит США. С начала украинского вооруженного конфликта Вашингтон неоднократно грозил Пекину жесткими мерами за несоблюдение антироссийских санкций.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Пекинский связной».

Дарья Эрозбек