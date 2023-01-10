Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас — 6820 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (оба — Испания) — 5770. 3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5720. 4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5715. 5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5070. 6 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3930. 7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895. 8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3860. 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3545. 10 (11). Хольгер Руне (Дания) — 2876. 11 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 2860. 12 (14). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2575. 13 (12). Александр Зверев (Германия) — 2560. 14 (16). Маттео Берреттини (Италия) — 2490. 15 (13). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2420. 16 (15). Янник Синнер (Италия) — 2375. 17 (19). Фрэнсис Тиафо (США) — 2260. 18 (17). Марин Чилич (Хорватия) — 2060. 19 (23). Лоренцо Музетти (Италия) — 1925. 20 (20). Карен Хачанов — 1885... 52 (59). Аслан Карацев — 875... 98 (88). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 606.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 11025 очков. 2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5180. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5000. 4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4415. 5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4340. 6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3921. 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3871. 8 (8). Дарья Касаткина — 3380. 9 (9). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 2715.10 (11). Мэдисон Кис (США) — 2597. 11 (13). Паула Бадоса (Испания) — 2387. 12 (10). Симона Халеп (Румыния) — 2381. 13 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2365. 14 (14). Даниэль Коллинз (США) — 2288. 15 (15). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2215. 16 (16). Петра Квитова (Чехия) — 2176. 17 (17). Анетт Контавейт (Эстония) — 2093. 18 (18). Елена Остапенко (Латвия) — 2040. 19 (20). Людмила Самсонова — 1964. 20 (19). Екатерина Александрова — 1910… 45 (43). Анастасия Потапова — 1079… 64 (58). Анна Калинская — 869... 72 (73). Анна Блинкова — 809… 98 (100). Варвара Грачева (все — Россия) — 630.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.