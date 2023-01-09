Погорельцам из общежития в Чебоксарах предоставят маневренное жилье

Жителям второго и третьего этажей девятиэтажного общежития на улице Шевченко, 29 в Чебоксарах, где 5 января случился пожар, предоставят жилье в маневренном фонде на время восстановительных работ. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев по итогам совещания в правительстве республики.

В настоящее время 83 человека, эвакуированные из горевшего здания, «определены в пункты временного размещения», в качестве которых используются общежитие строительного техникума и центр маунтинбайка. Тем из них, кто имеет регистрацию, выплачены по 10 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Казань», в результате пожара в общежитии из-за задымления пострадал 21 человек, в том числе 10 детей, двое из которых были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, были госпитализированы пятеро взрослых, в том числе один – в тяжелом состоянии и двое – в состоянии средней степени тяжести. В Чебоксарах из-за пожара вводили режим ЧС муниципального уровня.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"