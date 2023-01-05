В Чебоксарах из-за пожара в девятиэтажном доме пострадал 21 человек

В результате пожара, произошедшего 5 января в многоквартирном девятиэтажном доме на улице Шевченко в Чебоксарах, пострадал 21 человек, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

По его данным, среди пострадавших 10 детей, трое из которых госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, двое из них – в состоянии средней степени тяжести. В БСМП госпитализированы пятеро взрослых, в том числе один – в тяжелом состоянии и двое – в состоянии средней степени тяжести.

30 жителей дома эвакуированы в два пункта временного размещения — общежитие строительного техникума (17 человек) и в центр маунтинбайка (13 человек). В Чебоксарах введен режим ЧС муниципального уровня.

Как ответил Олег Николаев, «оценка ущерба и другие проверочные действия с подключением всех сил и средств, правоохранительных органов, коммунальных служб будут проведены завтра, 6 января». СУ СКР по Чувашии организовало доследственную проверку.

«Установлен собственник квартиры, в которой произошло возгорание. В настоящее время с ним проводятся необходимые проверочные мероприятия»,— отметил глава региона.

Обстоятельства пожара Олег Николаев не раскрыл.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"