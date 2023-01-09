Пассажиропоток Пулково немного вырос на новогодних каникулах по отношению к началу 2021 года

Пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково вырос на 7% с 30 декабря по 8 января по отношению к аналогичному периоду 2020-2021 года и составил 578 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково).

«Максимальное количество рейсов за один день — 458 — было обслужено 30 декабря. Пик по пассажиропотоку пришелся на 8 января: аэропорт на прилет и вылет обслужил свыше 65 тысяч пассажиров»,— рассказали в пресс-службе.

Топом российских направлений на новогодних каникулах стали Москва, Сочи и Калининград. Тройку лидеров международных направлений аэропорта возглавили Стамбул, Минск и Дубай.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном увязали сроки начала строительства нового терминала Пулково с увеличением пассажиропотока.

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