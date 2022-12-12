В Смольном увязали сроки начала строительства нового терминала Пулково с увеличением пассажиропотока

Новый терминал петербургского аэропорта Пулково начнут строить только после того, как пассажиропоток воздушной гавани достигнет 18-20 млн пассажиров в год. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Львов.

«Планирование строительства нового терминала Пулково активно велось еще в доковидный период. В настоящее время эта работа продолжается. Сейчас в аэропорту существует внутренний резерв по объемам пассажиропотока, действующая очередь вполне справляется с приемом пассажиров», — рассказал господин Львов «Деловому Петербургу».

Другой собеседник издания в правительстве города отметил, что столь большие инфраструктурные проекты нельзя запускать без прогнозов увеличения пассажиропотока, «иначе построенные объекты не будут приносить оператору тех доходов, которые он инвестировал в строительство». «Как бы грубо ни звучало, прежде чем деньги потратить, нужно чётко понимать, как они будут возвращаться», — сказал чиновник.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный планирует построить железнодорожную линию в Пулково к 2027 году.

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