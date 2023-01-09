Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госпогранслужба Украины сообщила о гибели под Соледаром полковника Юрия Юрчика

Пограничная служба Украины сообщила, что вчера, 8 января, под Соледаром погиб полковник Юрий Юрчик. Он руководил обороной на огневых позициях. Сегодня, 9 января, в Киеве прошли его похороны.

«Вчера на направлении Соледара был массированный вражеский обстрел, который унес жизнь полковника Юрия Юрчика»,— говорится в Telegram-канале ведомства.

Официальные лица Украины ранее сообщали, что в районах Артемовска и Соледара идут ожесточенные бои. Полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогли выбить украинских военных с некоторых позиций под Соледаром.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...