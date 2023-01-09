Госпогранслужба Украины сообщила о гибели под Соледаром полковника Юрия Юрчика

Пограничная служба Украины сообщила, что вчера, 8 января, под Соледаром погиб полковник Юрий Юрчик. Он руководил обороной на огневых позициях. Сегодня, 9 января, в Киеве прошли его похороны.

«Вчера на направлении Соледара был массированный вражеский обстрел, который унес жизнь полковника Юрия Юрчика»,— говорится в Telegram-канале ведомства.

Официальные лица Украины ранее сообщали, что в районах Артемовска и Соледара идут ожесточенные бои. Полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогли выбить украинских военных с некоторых позиций под Соледаром.

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Мария Федотова